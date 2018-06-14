СБУ завершила расследование убийства полковника Хараберюша в Мариуполе

Службы безопасности Украины завершила досудебное расследование убийства заместителя начальника главного отдела контрразведки управления СБУ в Донецкой области полковника Александра Хараберюша 31 марта 2017 года в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Следствием установлено, что гражданка Украины по предварительному сговору с участниками террористической организации "ДНР", действуя по их указаниям и инструкциям, 31 марта 2017 прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался погибший. Удостоверившись, что Хараберюш сел за руль указанного автомобиля и начал движение, обвиняемая осуществила звонок на номер оператора мобильной связи, установленного во взрывном устройстве, чем активировала его. В результате взрыва офицер погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Мотивами убийства следствие считает прекращение эффективного выполнения Хараберюшем своих служебных обязанностей и запугивание населения Донецкой области и сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемой вручен обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

13 июня 2018 года обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Напомним, 31 марта в центре Мариуполя Донецкой области подорвали автомобиль. В машине находился сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш, который в результате взрыва погиб.

В конце октября 2017 года Служба безопасности Украины задержала в Одессе подозреваемую в совершении теракта Юлию Прасолову. За выполнение своей "работы" она получила, по предварительным данным, 15 тысяч долларов.