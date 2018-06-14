На 22 улицах Киева могут разрешить скорость движения транспортных средств до 80 км/ч.

Соответствующий проект решения согласован на заседании постоянной комиссии горсовета по транспорту, связи и рекламе, сообщают ЦТС.

Повышенный скоростной режим планируют вводить в период с 1 апреля по 1 ноября, сообщили в киевской мэрии.

Как известно, с 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, согласно с которыми, максимальная скорость транспортных средств в населенных пунктах снижена с 60 до 50 км/ч. Однако у местных властей есть полномочия устанавливать перечень улиц, где действует иной скоростной режим.

Ездить быстрее водителям разрешат в основном на улицах, где хорошее дорожное покрытие, которые оборудованы, надземными и подземными пешеходными переходами.

В частности, это такие участки:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе; при условии капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);

- автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Северного моста);

- просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

- просп. Н. Бажана (от Южного моста до Харьковской площади);

- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманская);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания Киева; при условии капитального ремонта проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской до просп. Леся Курбаса);

- просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);

- ул. Борщаговская; просп. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

Напомним, с 1 января 2018 года на дорогах Украины максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах снижена до 50 км/ч с 60 км/ч.