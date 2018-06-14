Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Список улиц По Киеву разрешат ездить со скоростью 80 км/час

Список улиц По Киеву разрешат ездить со скоростью 80 км/час

<span class="label red">Список улиц</span> По Киеву разрешат ездить со скоростью 80 км/час
Фото: Vgorode

Список улиц согласовали в горсовете

14.06.18 783
500

На 22 улицах Киева могут разрешить скорость движения транспортных средств до 80 км/ч.

Соответствующий проект решения согласован на заседании постоянной комиссии горсовета по транспорту, связи и рекламе, сообщают ЦТС.

Повышенный скоростной режим планируют вводить в период с 1 апреля по 1 ноября, сообщили в киевской мэрии.

Как известно, с 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, согласно с которыми, максимальная скорость транспортных средств в населенных пунктах снижена с 60 до 50 км/ч. Однако у местных властей есть полномочия устанавливать перечень улиц, где действует иной скоростной режим.

Ездить быстрее водителям разрешат в основном на улицах, где хорошее дорожное покрытие, которые оборудованы, надземными и подземными пешеходными переходами.

В частности, это такие участки:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе; при условии капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);

- автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Северного моста);

- просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

- просп. Н. Бажана (от Южного моста до Харьковской площади);

- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманская);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания Киева; при условии капитального ремонта проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской до просп. Леся Курбаса);

- просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);

- ул. Борщаговская; просп. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

Напомним, с 1 января 2018 года на дорогах Украины максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах снижена до 50 км/ч с 60 км/ч.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Кличко готов судиться с НафтогазомВ первый день совместных рейдов контроллеры и полиция поймали 152 "зайца"В Киеве появились новые "скорые" и спецавтомобиль для доставки лекарств
Топ-10
  1. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 6573
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56933
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 3920
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9965
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19641
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 8560
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 15273
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 16350
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 9603
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6952
  1. В Нигерии сын похоронил отца в новом BMW за 88 тысяч долларов 6047 / 6325
  2. Эффект беби-бокса. Оправдало ли себя открытие "окон жизни" при роддомах и больницах 4919 / 5272
  3. Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 3961 / 4401
  4. "Самая массовая оргия" не состоялась: участников не хватило 3672 / 4367
  5. Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop 2754 / 3197
  6. Сломанный чучхе. Что сделало Ким Чен Ына покладистым 2060 / 4521
  7. Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 2007 / 2457
  8. Сократилось число неподконтрольных Украине населенных пунктов на Донбассе 1986 / 2187
  9. Подозрительная личность. Смогут ли детективы НАБУ найти коррупцию в администрации президента 1813 / 1829
  10. Путин решил повысить пенсионный возраст для россиян 1758 / 1944
  1. Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии 25 / 4401
  2. Подозрительная личность. Смогут ли детективы НАБУ найти коррупцию в администрации президента 16 / 1829
  3. Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 13 / 2457
  4. Перші дні війни. Як звільняли Маріуполь 13 / 1884
  5. Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі 13 / 1875
  6. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 7 / 6573
  7. Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop 6 / 3197
  8. Украинцы восхитили жюри американского талант-шоу 5 / 762
  9. Патриарх Филарет: 12 из 15 православных церквей готовы признать автокефалию УПЦ 5 / 1393
  10. По Киеву разрешат ездить со скоростью 80 км/час 5 / 783
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.