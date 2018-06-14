3rd Molokiya Lviv Half Marathon, который уже в третий раз прошел во Львове, 10 июня превратил город в столицу беговой сказки, подарив участникам солнечную погоду и отличную организацию. Впервые в истории полумарафонская дистанция во Львове собрала почти 1300 участников! Уже второй раз подряд среди мужчин победу отпраздновал Тарас Сало (1:08:51), для которого этот старт является домашним. У женщин в ожесточенной конкуренции на высшую ступень сошла представительница Буковины Юлия Профис (1:19:18).

В соревнованиях мужчин от самой стартовой линии Тарас Сало взял инициативу на себя и единолично держал лидерство до финиша. Быстрым началом львовянин обеспечил себе немалый отрыв от соперников и, держа ситуацию под контролем, уверенно защитил прошлогодний титул. Вторым с отставанием в 38 секунд финишировал Юрий Грицак (1:09:29) и третьим - Юрий Выхопень (1:12:14) с отставанием от лидера в 3 минуты и 23 секунды.

"По времени получилось на одну минуту хуже, чем в прошлом году. Глубоко в душе, конечно, хотелось пробежать на рекорд. Но в первую очередь стояла задача победить, и я с ней справился! Я осознавал, что, учитывая погодные условия, рекорд был под вопросом. Хотя на 10-м километре я еще бежал на рекорд трассы. Но это было связано с тактическими моментами, ведь я планировал от старта убежать подальше от соперников и держать это расстояние максимально до финиша. И эта тактика сработала, хотя было трудно! В общем, я доволен победным результатом. Эмоции переполняют! Победу посвящаю близким, которые всегда меня горячо поддерживают везде, в любое время, где бы я не бежал, они всегда переживают ", - прокомментировал Тарас.

В отличие от мужчин, в женском забеге судьба победы и призовых мест не была ясна практически до самого финиша. Со старта лидерство у женщин взяла на себя Татьяна Вернигор, но уже ближе к середине дистанции на первые позиции переместились Юлия Профис и Мария Гудак. Победу в беговой дуэли Львовского полумарафона получила Юлия Профис, Мария Гудак отстала на 23 секунды и со временем 1:19:41 финишировала второй, а главную тройку замкнула Татьяна Вернигор - с отставанием от победительницы в 58 секунд - 1:20:16.

Победительница рассказала о перипетиях борьбы на дистанции и эмоциях от победы:

"Бежалось нелегко, на первой половине дистанции держалась возле лидеров, на некоторых подъемах даже немного их отпускала, но потом на спусках догоняла. Не добегая отметки в 10 километров, в лидирующей группе остались только я и Мария Гудак, а за 6 километров до финиша, на очередном спуске, я предприняла попытку отрыва, что мне и удалось. После этого и до финиша пришлось работать на максимум, поэтому тяжелым выдался последний подъем. Но признаюсь, радость от победы в несколько раз превзошла мои усилия по дистанции! "

В этом году организаторы компания Run Ukraine собрали участников со всей Украины и из 27 стран мира, среди которых бегуны из Польши, Франции, Беларуси, Канады, Китая, Японии, Ямайки и других стран. Таким образом, 3rd Molokiya Lviv Half Marathon стал одним из крупнейших беговых региональных мероприятий. Мероприятие традиционно проходило при поддержке Львовского городского совета. А мэр Львова Андрей Садовой успешно финишировал на дистанции 2 километра и отметил:

"Полумарафон - это поддержка тех людей, которые за спорт, за бег. Во Львов приезжает много гостей, много иностранцев. Люди, которые приезжают из разных стран в Украину и Львов, берут от нас очень положительную энергетику и потом всем расскажут, как у нас классно. Я каждый год участвую в полумарафоне, и в этом году бег был легким и есть больше уверенности. На самом деле, очень круто, полумарафонов надо больше, потому что собирается очень классная среда. Посмотрите на тех людей, которые сегодня пришли бегать, и тех людей, которые их поддерживают - это светлые, чистые, добрые люди".

Маршрут главного бегового старта Западной Украины уже третий год подряд проходил по центральным улицам города в один круг. Старт и финиш всех дистанций происходил возле Львовской оперы. А само мероприятие в этом году получил высшую оценку - 5 звезд от Европейской легкоатлетической ассоциации. Это самый высокий уровень сертификации и оценки, разработанный ведущими специалистами Европы.

"Львовский полумарафон - это уже традиционное событие, которое стало для города ежегодным, и его непосредственная цель - привлечение участников к здоровому образу жизни путем именно аматорского, любительского бега — самого доступного вида спорта. Если говорить подробнее о Львовском полумарафоне, то в этом году мы собрали 2400 участников, среди которых 11% - это иностранцы. Это означает, что беговое движение в нашей стране развивается, и бег становится катализатором спортивного туризма ", - отметил генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Титульным спонсором мероприятия выступает компания "Молокия", которая уже третий год подряд поддерживает как Львовский полумарафон, так и в целом беговые старты Run Ukraine.

"Компания "Молокия" поддерживает Львовский полумарафон с самого начала, и в этом году, несомненно, 3rd Molokiya Lviv Half Marathon - самый масштабный! Мы приятно удивлены количеством участников, а особенно - количеством зрителей, пришедших поддержать спортсменов, это очень вдохновляет! Благодаря таким спортивным мероприятиям мы помогаем менять жизнь украинцев, делать их более здоровыми и сильными. Множество улыбок, невероятные эмоции и драйв - такой была Львовская половинка этого года! "- прокомментировала Юлия Демчик, заместитель директора по маркетингу компании "Молокия".

В этом году призовой фонд соревнований был увеличен на 16 000 гривен по сравнению с прошлогодним и составил 65 500 гривен. Денежное вознаграждение получили абсолютные победители и призеры в семи возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 21 км.

В программе полумарафона прошли три индивидуальные забеги на дистанциях: 21,0975 км, 5 км и 2 км. А также впервые прошел эстафетный забег: 1х10 км + 1х11,0975 км HeForShe Lviv Half Marathon Relay и 3х5 км + 1х6,0975 км под названием Under Armour Relay. Также во второй раз во время Львовского полумарафона состоялся Family Run, участие в котором могла принять семейная команда в любом составе, даже родители с маленькими детьми на руках и в колясках. Традиционно состоялись и детские забеги на дистанциях 1000 м, 500 м и 100 м.

Также длинную дистанцию преодолели и люди почтенного возраста. Старейшим участником стал Василий Крупский (1940 г.р., второй в категории 70-99 лет - 2:08:31), участницей - Мария Островская (1955 г.р., вторая в категории 60-69 лет - 1:58:33) .

Традиционно, забег на 2 км был благотворительным, его целью был сбор средств на приобретение реабилитационного оборудования для Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы. Госпиталь оказывает специализированную медицинскую помощь по многим направлениям, в том числе ортопедия и травматология, однако должного реабилитационного оборудования в госпитале недостаточно. 50% от стоимости стартового взноса пошли на благотворительность.

На старт благотворительной дистанции вышли Юлия Ткач - чемпионка мира по вольной борьбе, двукратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Украины, Анна Музычук - трехкратная чемпионка мира среди женщин и трехкратная чемпионка Европы среди женщин по шахматам, участницы конкурса красоты "Мисс Львов - 2018" вместе с подопечными из детских домов, первый львовянин, покоривший Эверест - Роман Городечный, мастер спорта Украины, чемпионка Украины в беге на 1500 м, победительница кубка Украины по беге на 800 м Демьянюк Арина, мастер спорта международного класса по прыжкам в высоту, победитель командного Чемпионата Европы, финалист Чемпионата Европы в помещении, финалист "Бриллиантовой лиги 2011 года" Демьянюк Дмитрий.

Особые награды получили все финишеры на дистанции 21 км, в этом году медали отличаются особым дизайном, на них изображен символ города — лев. Все участники эстафетного забега получили медали, которые выполнены в виде ступенек и символизируют то, что для достижения своей цели команде нужно преодолеть путь вверх.

Для того, чтобы львовяне могли лучше подготовиться к предстоящему старту, организатор забега, компания Run Ukraine совместно с беговым клубом Run4U впервые провели серию бесплатных беговых тренировок Open Run Day накануне забега, а также серию бесплатных лекций от опытных бегунов и Олимпийских призеров.

В организации 3rd Molokiya Lviv Half Marathon было задействовано 517 волонтеров, 11 реанимобилей медицинской помощи, 30 представителей "Красного Креста" и 5 экипажей организации "MotoHelp", представители "Красного Креста" и "Мальтийская служба помощи" 30 человек, находившихся вдоль всего маршрута .

Таким образом, 3rd Molokiya Lviv Half Marathon стал вторым после Nova Poshta Kyiv Half Marathon с более чем 1000 финишеров на дистанции 21 км! Теперь ожидаем превышение этого показателя на четвертом старте Run Ukraine Running League 2018, которая объединяет семь беговых соревнований в пяти городах Украины, в Одессе 26 августа!

Победители:

21,0975 км

мужчины:

1.Тарас Сало 1: 08: 51.8

2.Юрий Грицак 1: 09: 29.7

3.Юрий Выхопень 1: 12: 14.1

женщины:

1.Юлия Профис 1: 19: 18.3

2.Мария Гудак 1: 19: 41.1

3.Татьяна Вернигор 1: 20: 16.9

5 км

мужчины:

1.Владимир Швец 16: 43.6

2.Станислав Демьянюк 17: 33.5

3.Владимир Журавлев 17: 46.7

женщины:

1.Ольга Носова 20: 44.2

2.Ирина Слюсар 21: 42.4

3.Марина Рубан 22: 45.9

2 км

мужчины:

1.Владимир Ханас 6: 42.3

женщины:

1.Юлия Ткач 8: 13.6

Официальный сайт мероприятия: http://lvivhalfmarathon.org/

Титульный спонсор - Молокия

Организатор: Run Ukraine

Официальные партнеры: Mitsubishi Motors, Total, HeForShe

Официальный спортивный партнер: Under Armour

Генеральные медиа - партнеры: Kiss FM, Фокус, Sport Life, XSPORT