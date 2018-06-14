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Новости партнеров На телеканале ICTV состоится премьера телеверсии "Правила боя"

<span class="label">Новости партнеров</span> На телеканале ICTV состоится премьера телеверсии "Правила боя"
14.06.18 21
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В пятницу 22 июня в 21:30 в эфир ICTV выйдет спортивный экшн "Правила боя". Для телепоказа было специально смонтирована 4-серийная версия.

"Когда мы посмотрели прокатную версию, нам очень понравилась эта история о герое, который заступается за свою мать, свою сестренку, пытается стать главным в семье, потому что рос без отца и нести за все ответственность. Все это на фоне улиц современного города, борьбы, уголовного спорта, боев без правил ... Это очень близко нашему зрителю, мы чувствуем большой дефицит таких историй. Однако для нужд эфира, прокатной версии этого было недостаточно, поэтому мы обратились к авторам фильма и попросили их расширить историю ", – прокомментировала Ирина Храновская креативный продюсер сериального направлении ICTV.

Главная задача сериальной версии фильма состояла в том, чтобы больше раскрыть характеры главных героев, глубже показать теневой спорт и рассказать, как молодые ребята туда попадают. В сериале появится больше сцен о криминалитете, который руководит такой спорт. Соответственно, роль Станислава Боклана тоже будет более открытой и понятной зрителю.

Также продюсеры решили добавить новые сцены и сюжетные линии, которых изначально не было. В телеверсии фильма будет небольшая приключенческая афера в линии молодых "плохих" друзей главного героя Тараса (друга-негодяя играет Дмитрий Ступка). В частности, им дают задание, которое не получается сделать с первого раза. Компания сталкивается со многими трудностями, однако только благодаря Тарасу им удается довести дело до конца.

Напомним, в центре фильма "Правило боя" – история перспективного боксера по имени Тарас, который вместе с друзьями зарабатывает себе на жизнь с помощью уличных боев. Однажды главный герой узнает о болезни матери и, что ей необходима сложная операция. Это заставляет его пойти на тотализатор.

Режиссером сериала был Алексей Шапарев. В главных ролях снимались: Алексей Горбунов, Влад Никитюк, Станислав Боклан, Анатолий Пашинин, Даша Трегубова, Женя Галич, АхтемСейтаблаев, Полина Логунова, Дмитрий Ступка и Александр Усик. Саундтрек к фильму "Твой дух – твое оружие" написал популярный рок-группа O'Torvald.

22 июня в 21:30 на канале ICTV состоится показ сериальной версии фильма "Правила боя", где покажут сразу 4 эпизода.

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ICTV  –ведущий национальный телеканал страны. По итогам 1 квартала 2018 года занимает 3 место в рейтинге общенациональных каналов по основным коммерческим аудиториям. Доля канала (shr%) аудитории 18-54 в городах 50 тыс. + составила 9,2%, рейтинг (rat,%) - 1,4% . По аудитории 14-49 в городах 50 тыс. +: доля – 9,1%, рейтинг – 1,2%.  ICTV – лидер мужского телесмотрения с 2009 года. В первом квартале 2018 года доля (shr,%)  по аудитории Мужчины 18-54 в городах 50 тыс.+составила - 12,2%,  рейтинг (rat,%) - 1,7%.  В первом квартале канал посмотрели 31 млн. украинцев (Universe; Cov#).

Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом ICTV по показателям rat%, shr%. Аудитории: 18-54 (50+); 14-49 (50+); Universe; М 18-54 (50+).   Период: 01.01.18-31.03.18.

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