Россия предложила Денисовой посетить Сенцова только после 22 июня

Уполномоченному Украины по правам человека Людмиле Денисовой представители российского омбудсмена предложили посетить политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова после 22 июня.

Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцова остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в Салехард, где содержится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем далее настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - цитирует пресс-служба Денисову.

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Также Денисова сообщила, что российская сторона предложила осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня.

Кроме того, Уполномоченный отмечает, что сейчас проводится работа относительно возможного посещения журналиста Романа Сущенко, который удерживается в СИЗО "Лефортово", и Николая Карпюка, находящегося в тюрьме в городе Владимир.

Ныне, как сообщают в пресс-службе, переговоры продолжаются.

Напомним, 14 июня Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям "незамедлительно и безоговорочно" освободить Олега Сенцова и "всех других незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины.