Климкин – болельщикам: Трансляцию Чемпионата мира смотрите, но в Россию не едьте

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин еще раз призвал украинцев не ехать на Чемпионат мира по футболу в России. Об этом заявил после показа документального фильма "Этапом через пол-Земли: история заключения Сенцова и Кольченко", передает Громадське.

"Перед тем, как ехать на Чемпионат, 15 раз подумайте, стоит ли оно того. Когда вы едите в Россию, риск, которые будут вас окружать является непомерными. Провокации спесцслужб ... или вам там что-то подкинут, арестуют, или в чем-то будут обвинять ... И особенно те, кто принимал участие в АТО. Конечно, какие-то списки у них есть, фейковые или не фейковые, но какая разница. Не делайте это", - призвал министр.

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Он предложил фанатам футбола лучше смотреть трансляцию турнира по телевизору, чем ехать в Россию.

"И вообще, спорт - это спорт, смотрите трансляцию, но в России нечего делать. Это мое глубокое убеждение. Конечно, мы будем заботиться, у нас есть схемы, по которым будут работать консулы ..., но я уверен, что риски есть непомерными", - подчеркнул Климкин.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.