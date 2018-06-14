Перечень товаров гуманитарной помощи был согласован с украинской стороной и включает в себя товары первой необходимости

Из Беларуси доставили гуманитарную помощь в Краматорск и Северодонецк Донецкой области.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на МЧС страны в четверг, 14 июня.

Отмечается, что в Краматорске представителей МЧС Беларуси встретил исполняющий обязанности главы военно-гражданской облгосадминистрации Донецкой области Игорь Стокоз.

Фото: belta.by

"Как отметил Игорь Стокоз, это первый подобный иностранный гуманитарный груз, который когда-либо получала область", – отмечает СМИ.



Перечень товаров гуманитарной помощи был согласован с украинской стороной и включает в себя товары первой необходимости, продукты питания, комплекты мебели, холодильники.





"В Северодонецк и Краматорск доставлены комплекты школьной мебели и холодильники, а продукты питания ранее были переданы Международному Комитету Красного Креста", – добавили в агентстве.

Отметим, в феврале через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецк проследовали автомобили c гуманитарной помощью от Миссии Международного комитета Красного Креста.