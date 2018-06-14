Члены Еврокомиссии не поедут в Россию на ЧМ-2018

Жан-Клод Юнкер поддерживает все десять европейских команд, которые участвуют в мундиале

Комиссары Европейской комиссии не будут посещать Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу, который 14 июня начинается в России.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова пресс-секретаря Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Никто из коллегии (еврокомиссаров - ред.) не поедет на Чемпионат мира", - сказал он.

Он отметил, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поддерживает все десять европейских команд, которые участвуют в мундиале.

Напомним, по официальным данным, на Чемпионат в Россию приедут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана и Узбекистана.

Также в списке числятся лидер двух непризнанных республики Абхазия и Южная Осетия.