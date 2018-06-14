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Госрезерв пополнит запасы почти на миллиард гривен

Госрезерв пополнит запасы почти на миллиард гривен
Фото взято с сайта asn.in.ua

Закупки планируются за счет собственных ресурсов

14.06.18 34
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Государственное агентство резерва (Госрезерв) в текущем году увеличит объемы закупки материальных ценностей для пополнения запасов на 88% – до 980 млн гривен.

Об этом сообщил глава агентства Вадим Мосийчук в четверг, 14 июня.

"Текущий год должен стать рекордным для Госрезерва в части пополнения запасов", – написал он на своей странице в Facebook.

Как отметил Мосийчук, такие закупки планируются за счет собственных ресурсов, без финансирования из общего фонда государственного бюджета.

Он уточнил, что номенклатура закупаемых материальных ценностей включает 33 наименования, в том числе нефтепродукты, продовольственную и промышленные группы, передает "Интерфакс-Украина".

"Все утверждено Кабмином. Вот почему необходимо переподчинить Госрезерв Кабмину и убрать лишнее звено – Минэкономразвития. Так как распорядителем резерва является Кабмин, как и в других странах-соседях", – подчеркнул Мосийчук.

Согласно данным Госрезерва, в 2017 году объем закупок составил 521,07 млн грн, годом ранее – 56,19 млн грн, в 2015 году – 382,5 млн грн, а в 2014 году – всего 9,93 млн грн.

Отметим, ранее в Госрезерве предложили механизм создания запасов нефти и нефтепродуктов на $1 млрд.

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