Киевские власти опубликовали список паркингов в торгово-офисных центрах в столице.
Соответствующее сообщение в четверг, 14 июня, опубликовано на официальной странице департамента транспортной инфраструктуры КГГА в соцсети Facebook.
Фото: facebook.com/kievtransport
Отмечается, что с 27 сентября, после вступления в силу закона о реформировании сферы парковки транспортных средств, усилится административная ответственность за парковку на улично-дорожной сети с нарушением правил дорожного движения.
Фото: facebook.com/kievtransport
"Просим кроме специальных площадок, также учесть наличие паркингов в торгово-офисных центрах", - говорится в сообщении.
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Ранее в Киеве Михайловскую площадь освободили от автомобилей, запретив несанкционированные парковки и транзитный проезд транспорта.