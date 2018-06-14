В Киеве намерены переименовать улицу Мельникова на Юрия Ильенко

Столичные власти намерены переименовать ряд киевских улиц, среди них ул. Мельникова в Шевченковском районе, которая может быть переименована в честь Юрия Ильенко.
Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.
Такое решение было согласовано в четверг, 14 июня, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.
Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.
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Киевский городской совет намерен переименовать:
1) улицу Александра Бойченко на улицу Украинского Пласта в Днепровском районе;
2) улицу Невскую на улицу Нивскую в Шевченковском районе;
3) улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
4) улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
5) улицу Мельникова на улицу Юрия Ильенко в Шевченковском районе;
6) улицу Павла Пестеля на улицу Братства Тарасовцев в Шевченковском районе;
7) площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;
8) переулок Баумана на переулок Фузиков в Шевченковском районе;
9) переулок Невский на переулок Нивский в Шевченковском районе;
10) улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
11) Тверскую улицу на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.
Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины.
Напомним, ранее сообщалось, что столичный метрополитен полностью обновит аудиобъявления, которые звучат в вагонах.