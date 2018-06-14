За три года задержаны более двух тысяч госслужащих-коррупционеров, - СБУ

Сотрудники СБУ за три года задержали во время получения взятки 2 147 государственных служащих.



Об этом сообщил первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина на пресс-конференции в четверг, 14 июня, передает Судебно-юридическая газета.

"Я сейчас говорю только о преступлениях, связанных с получением неправомерной выгоды. За три последних года СБУ объявлено подозрение 2 тысячам 147 лицам. Эти лица были задержаны непосредственно во время получения взятки. Кстати, по всем категориям дел есть приговоры. Вопрос, насколько они жесткие или мягкие, но они есть", - уточнил Демчин.



Отмечается, что среди задержанных на взятке есть и топ-чиновники.



"Среди них, представителей таможенных органов - 119 человек задержаны, 35 получили приговоры на сегодняшний день. Среди работников налоговых органов - 111 человек задержаны, 22 получили приговоры. Кроме того, 45 сотрудников прокуратуры были задержаны. Органы внутренних дел - 423 лица задержаны во время получения взятки. Среди представителей миграционной службы - 38 человек были задержаны во время получения неправомерной выгоды за изготовление паспортов, 9 из них осуждено", - сказал Демчин.

Кроме того, силовики во время получения взятки задержали 25 судей. При чем, СБУ выявила гораздо больше фактов получения взяток судьями, чем другие правоохранительные органы.



"За три года 20 судов задержаны по материалам СБУ. Эти дела расследуются, по 4 уже есть приговоры. По статистике НАБУ ими (в сотрудничестве с другими правоохранительными органами) задержано 36 судей. Но из них 20 (фактов получения взятки) - выявлены СБУ, 14 судей - выявлены по материалам защиты экономики МВД, и только 2 человека выявлены по материалам расследования НАБУ", - добавил чиновник.

Отметим, ранее в Харькове на взятке попался директор местного завода транспортного оборудования, входящего в госконцерн "Укроборонпром".