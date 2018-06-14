В Киеве в результате взрыва пострадали четверо детей

В Святошинском районе столицы в результате взрыва пострадали четверо детей.
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Среди них мальчик 6 лет, две девочки по 9 лет и 12-летняя девочка. По словам свидетелей, дети, играя во дворе возле брошенной машины марки "Волга", залезли в нее и достали оттуда коробку.
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Малышня открыла коробку, и произошел страшный взрыв, от которого несовершеннолетних разбросало на несколько метров. Всех забрали в реанимацию. Погибших нет, но некоторые из детей находятся в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают взрывотехники.
Напомним, в центре Киева взорвался автобус.