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Крым всегда был для Украины чужим, - Москаль

Крым всегда был для Украины чужим, - Москаль
Геннадий Москаль / Фото: Replyua

По его словам, полуостров был некой офшорной зоной, где отмывалось все награбленное, краденое

14.06.18 65
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Крым всегда был чужим для Украины, считает губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, передает "Обозреватель".

По его словам, полуостров был некой офшорной зоной, где отмывалось все награбленное, краденое.

"Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали "верхи" - все, кто имел деньги. Как и проститутки", - заявил глава Закарпатской ОГА.

По его словам, все российские артисты, кому запрещен сейчас въезд в Украину, выступали тогда во дворце Юбилейный в центре Ялты.

"И все наши вожди тогдашние приглашение получали. Я не говорю, что я не получал, давали не по фамилии, а по должности. О Крыме вспоминали в июле и в августе, а 1 сентября про него все забывали. Верховная Рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила. Когда я там работал, было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов. Потом пришли русские, за месяц все национализировали. Все дома, дворцы, все, что не имело подтверждающих документов, было куплено за взятки", - подытожил Москаль.

Ранее Москаль сравнил агентов ФСБ с радиацией.

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