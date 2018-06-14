Фонд гуманитарного развития Украины в партнерстве с городской администрацией Канева и Торгово-промышленной палатой Украины объявляют о создании Международного экономико-гуманитарного форума UKRAINIAN ID.

Форум будет ежегодно проходить в Каневе.

UKRAINIAN ID должен стать самым мощным в Восточной Европе форумом, который поднимает вопрос неразделимости и взаимозависимости двух факторов гармоничного развития государств: экономики и человеческого капитала. Как считал Богдан Гаврилишин (1926-2016), выдающийся украинец, всемирно экономист и футуролог, основатель первого Экономического форума в Давосе: "Потенциал Украины огромен, прежде всего благодаря человеческому капиталу и природным ресурсам. Пройдя путь рождения нации в 2014 году, эта страна может стать примером новой парадигмы мирового порядка, основанного на сотрудничестве, ценностях и ответственности, а её молодежь уже стала двигателем таких изменений".

Тема первого UKRAINIAN ID: "План на завтра: стратегия успешной страны".

"Украина, как одна из крупнейших стран Европы, может и должна стать тем местом, где будет проходить мировая дискуссия об эффективных моделях устойчивого развития современных государств. Страна может быть экономически успешной лишь при условии, когда развитие человеческого капитала является её главным приоритетом. Ведь эфемерными выглядят перспективы развитой экономики, успешного бизнеса, привлечения инвестиций в государстве, которое катастрофически падает в мировых рейтингах человеческого развития. Мы должны изменить эту ситуацию. Во время переговоров с ведущими экономистами, дипломатами, лидерами мнений и потенциальными партнерами по организации Форума UKRAINIAN ID его сравнивали с Всемирным экономическим форумом в Давосе с точки зрения значения для Канева и Украины в целом", – заявила Наталья Заболотная, президент Фонда гуманитарного развития Украины, общественный и культурный деятель, инициатор Форума.

Канев выбран местом проведения Форума не случайно. Это – место силы, город-символ, географический и духовный центр нашей страны. И в то же время город нераскрытого экономического, социокультурного, а также туристического потенциала, который инициаторы Форума стремятся открыть Украине и миру. Вместе с тем, целью UKRAINIAN ID является создание и отработка модели экономического роста и успеха региональных центров на примере Канева, который имеет все шансы стать ключевым направлением внутреннего и внешнего культурного туризма.

"Я благодарен Фонду гуманитарного развития Украины за выбор Канева местом прописки "Украинского Давоса". Я убежден, что консолидация усилий местной общины, общественных деятелей и деловых кругов, превратит Канев в город будущего и предоставит необходимый импульс для возрождения культурного туризма и устойчивого экономического развития нашего общества", - заявил Игорь Ренькас, мэр Канева.

Ежегодно с участием мировых лидеров, представителей бизнеса, медиа, гражданского общества, деятелей культуры, политики Форум UKRAINIAN ID будет генерировать социокультурный прогресс, производить современные модели экономического роста и инфраструктурных изменений в Украине и мире. В этом году дискуссия будет проходить в рамках пяти тематических панелей: "Экономика", "Общество", "Технологии", "Культура" и "Гуманитарная безопасность". Среди вопросов, которые будут подниматься во время дискуссий – изменение глобальной экономической парадигмы, баланс между умножением капитала и ответственным отношением к здоровью граждан, равенство в обществе, вызовы и возможности децентрализации, "вес" культурного капитала, перспективы Украины как экспортера инноваций или "интеллектуального сырья".

"Мы преследуем две цели: во-первых создать условия для появления предпринимательского духа и, соответственно, улучшения условий для ведения бизнеса в Украине, и во-вторых – изменить отношение мира к Украине реальными реформами и достижениями. Ведь 2 миллиона украинцев выехали в последние годы не потому, что им здесь хорошо жилось и работалось. Мы стремимся создать такие условия, чтобы украинцы хотели жить и строить свою страну", – подчеркнул Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины.

Параллельно с Форумом UKRAINIAN ID 7 июля в Каневе стартует первый международный фестиваль "ДобаШевченка". Мультидисциплинарный фестиваль пройдет в новом для Украины формате: музыка, театр, кино, литература и визуальное искусство в режиме non-stop в течение 24 часов. Главной целью фестиваля является открытие для десятков тысяч молодых украинцев восстановленного культурного туристического маршрута в Канев, насыщенного историей и современным культурным контентом.

Вдохновением и моделью развития Канева организаторы Форума видят испанский город Бильбао, где строительство Музея современного искусства Гуггенхайма стало толчком к обновлению и развитию современной туристической инфраструктуры. Именно музей стал эпицентром международного культурного туризма, который всего за несколько лет превратил депрессивный индустриальный городок в одну из самых лучших культурных столиц Европы.

Международный экономико-гуманитарный форум UKRAINIAN ID и международный мультидисциплинарный фестиваль "ДобаШевченка" имеют ещё и благотворительную цель.

Регистрационные взносы Форума и средства от продажи билетов на Фестиваль будут направлены на завершение строительства Шевченковского культурного центра, о котором тысячи жителей Канева мечтают ещё с 1984 года.

Сайт регистрации для участия в Форуме: www.ukr-id.com

Сайт Фонда гуманитарного развития Украины: www.ukr-hdf.org

ОРГАНИЗАТОРЫ: Фонд гуманитарного развития Украины, Каневская городская администрация, Торгово-промышленная палата Украины

ПОДДЕРЖКА Посольство Канады в Украине, Представительство ЕС в Украине, Американо-украинский деловой совет