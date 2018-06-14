Дрон ОБСЕ обнаружил танки боевиков в Луганской области

А также Грады и Осы

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала отчет по результатам наблюдения в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины, в том числе и на неподконтрольных территориях.

Так, СММ ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области реактивные системы залпового огня Град.

"8 июня БПЛА обнаружил 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) примерно в 6 км к юго-востоку от р. П. Миусинск, 62 км к юго-западу от Луганска", - говорится в сообщении.

Кроме того, 8 июня за линиями разграничения, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах беспилотник обнаружил 34 танка (двадцать четыре Т-72 и десять Т-64) примерно в 3,5 км к юго-востоку от н. п. Терновое. Еще 11 танков (Т-72) были обнаружены ориентировочно в 3 км к западу от н.п. Мануйловка.

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Кроме того, беспилотник наблюдателей зафиксировал зенитно-ракетный комплекс (9К35 Стрела-10), размещенный с нарушением линий отвода в н. п. Гольмовский (49 км северо-восточнее Донецка). Его пусковая установка была направлена ​​под углом вверх. По оценке СММ, комплекс біл наведен на БПЛА

А 9 июня беспилотник СММ дальнего радиуса действия зафиксировал ЗРК Оса неподалеку от Украинской.

10 июня СММ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущими сутками.

Напомним, Сурков продолжит заниматься "урегулированием конфликта на Донбассе".