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Ситуация на Донбассе

Мелитополь в трауре по случаю годовщины крушения Ил-76 на Донбассе

Мелитополь в трауре по случаю годовщины крушения Ил-76 на Донбассе
Фото: Днепр Час

Эта трагедия стала первой крупной потерей среди военнослужащих Украины, принимающих участие в АТО

14.06.18 25
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В Мелитополе сегодня, 14 июня, объявлен траур по экипажу самолета "Ил-76 МД" базирующейся в городе 25-й транспортной авиабригады, который был сбит боевиками над Луганском в июне 2014 года, а также по десантникам 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады, находившимся на борту самолета.

Как сообщает Интерфакс -Украина, в знак скорби о погибших военнослужащих в Мелитополе приспущены государственные флаги на домах и зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и организаций. В городе отменены все развлекательные мероприятия. Траурные мероприятия прошли в мелитопольском авиагородке, где находится мемориал памяти погибшего экипажа Ил-76 МД (командир-подполковник ВСУ Александр Белый).

"Ровно 4 года назад мы получили удар от, как нам казалось, дружественной страны, которая никогда не скрывала своих имперских замашек и в конце концов аннексировала и оккупировала часть украинских территорий. В то время была крайне необходима срочная переброска продовольствия и вооружения в Луганск, а попасть в город тогда можно было только по небу. Экипажи нашей бригады выполняют полеты туда постоянно, но в ночь с 13 на 14 июня 2014 года наш Ил-76 сбили", - заявил в ходе траурного митинга командир 25-й бригады транспортной авиации ВСУ Дмитрий Мымриков. 

Он подчеркнул, что эта трагедия стала первой крупнейшей потерей среди военнослужащих Украины, принимающих участие в АТО. 

Собравшиеся почтили погибших героев минутой молчания. 

Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

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