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Соломенский суд вернул Павловскому загранпаспорта

Соломенский суд вернул Павловскому загранпаспорта
Игорь Павловский/Фото; DonPress.com

Чиновнику документы нужны якобы для командировок за границу

14.06.18 16
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Соломенский районный суд Киева вернул заграничные паспорта заместителю министра обороны Игорю Павловскому, которого подозревают в хищении около 150 миллионов гривен.

Соответствующее решение принял судья по результатам рассмотрения ходатайства САП о продлении меры пресечения.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук просил продлить действие всех процессуальных обязанностей, возложенных на Павловского, в частности, сдачу загранпаспортов Государственной миграционной службы, сообщает Тиждень.ua.

Как отметила защита Павловского, обязанность сдачи загранпаспортов препятствует его работе, поскольку он как заместитель министра обороны обязан выезжать за пределы Украины для выполнения своих служебных обязанностей. В подтверждение чего стороной защиты были предоставлены соответствующие документы.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, однако решил вернуть заграничные паспорта.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали замминистра обороны Украины Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста.

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