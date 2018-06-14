В Черниговской области в четверг, 14 июня, состоялся финал соревнований на лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых.
Соревнования состоялись при участии военных медиков ВСУ. Об этом пишет Лига.
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Участие в соревнованиях приняли представители командований Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Военной службы правопорядка - всего 26 военнослужащих.
Фото: liga.net
Во время турнира они продемонстрировали свои навыки оказания первой медицинской помощи в боевых условиях.
Фото: liga.net
Также состоялась практическая фаза учений по тактической медицине в подразделениях ВСУ.
Ранее военно-морские силы Украины провели учения вблизи административной границы с аннексированным Крымом.