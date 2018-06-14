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Главная » Страна » Трамп: Крым - российский, потому что там все говорят по-русски, - СМИ

Трамп: Крым - российский, потому что там все говорят по-русски, - СМИ

Трамп: Крым - российский, потому что там все говорят по-русски, - СМИ
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Белый дом пока не ответил на просьбу прокомментировать якобы сказанные президентом США слова

14.06.18 102
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Американский президент Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым можно считать российским, потому что все живущие на полуострове говорят по-русски.

Слова Трампа прозвучали во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

В свою очередь, Белый дом пока не ответил на просьбу прокомментировать якобы произнесенные президентом США слова.

Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры государств стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям стран, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.

Издание уточняет: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, или же они сигнализируют о радикальном изменении сегодняшней внешней политики США.

Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после оккупации Крыма. Таким образом, G8 превратилась в G7. 

8 июня 2018 года Трамп заявил о необходимости возвращения России в состав "Большой семерки". В тот же день президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что "Большая семерка" должна оставаться неизменным форматом. 

А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в состав "Большой семерки" невозможно, пока не будет существенного продвижения в ситуации с Украиной.

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