Трамп: Крым - российский, потому что там все говорят по-русски, - СМИ

Американский президент Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым можно считать российским, потому что все живущие на полуострове говорят по-русски.
Слова Трампа прозвучали во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
В свою очередь, Белый дом пока не ответил на просьбу прокомментировать якобы произнесенные президентом США слова.
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Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры государств стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям стран, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.
Издание уточняет: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, или же они сигнализируют о радикальном изменении сегодняшней внешней политики США.
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Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после оккупации Крыма. Таким образом, G8 превратилась в G7.
8 июня 2018 года Трамп заявил о необходимости возвращения России в состав "Большой семерки". В тот же день президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что "Большая семерка" должна оставаться неизменным форматом.
А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в состав "Большой семерки" невозможно, пока не будет существенного продвижения в ситуации с Украиной.