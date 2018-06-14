Плакат в поддержку Сенцова появился у московских "Лужников"

В день старта футбольного чемпионата мира в Москве рядом с "Лужниками" - стадионом, где проходила церемония открытия ЧМ-2018, вывесили плакат в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Баннер вывесила организация Открытая Россия.
Отметим, украинец с 14 мая придерживается голодовки в российской колонии в арктическом городе Лабытнанги. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных. В четверг, 14 июня, стало известно, что Сенцова вывозили в реанимацию.
Напомним, Россия предложила Денисовой посетить Сенцова только после 22 июня.