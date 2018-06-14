Аэропорт "Киев" закрыли из-за аварии

В Международном аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны) самолет авиакомпании "Браво" выкатился за взлетно-посадочную полосу.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.
"Сегодня, 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета", - говорится в сообщении.
На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании. Принято решение о закрытии аэропорта "Киев" на 5 часов до 1:00 15 июня.
Отметим, ранее самолет, следовавший из Киева в Грецию, совершил вынужденную посадку.