На блокпосту около Харьковской области полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался прорваться в район проведения Операции объединенных сил (ООС).



Об этом сообщает пресс-центр операции в четверг, 14 июня.



Сотрудники полиции предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться и, согласно закону, предоставить для проверки документы на машину.



Однако водитель из Харькова проигнорировал требования полицейских об остановке. Он увеличил скорость и пытался скрыться. В ответ правоохранители открыли огонь из служебного оружия.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Предупредительный выстрел вверх и два прицельных попадания в колесо автомобиля оказались более действенными для правонарушителей. Через мгновение водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности и проводится квалифицированная правовая оценка их действиям", – говорится в сообщении.



Командующий объединенных сил Сергей Наев принял решение о награждении полицейского, который остановил нарушителя.

Отметим, ранее полицейские задержали при въезде в Украину одного из группы завербованных ФСБ киллеров.