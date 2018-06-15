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Фото Харьковчанин на автомобиле пытался прорваться в зону ООС

<span class="label red">Фото</span> Харьковчанин на автомобиле пытался прорваться в зону ООС
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Командующий объединенных сил Сергей Наев принял решение о награждении полицейского, который остановил нарушителя

15.06.18 39
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На блокпосту около Харьковской области полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался прорваться в район проведения Операции объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-центр операции в четверг, 14 июня.

Сотрудники полиции предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться и, согласно закону, предоставить для проверки документы на машину.

Однако водитель из Харькова проигнорировал требования полицейских об остановке. Он увеличил скорость и пытался скрыться. В ответ правоохранители открыли огонь из служебного оружия.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Предупредительный выстрел вверх и два прицельных попадания в колесо автомобиля оказались более действенными для правонарушителей. Через мгновение водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности и проводится квалифицированная правовая оценка их действиям", – говорится в сообщении.

Командующий объединенных сил Сергей Наев принял решение о награждении полицейского, который остановил нарушителя.

Отметим, ранее полицейские задержали при въезде в Украину одного из группы завербованных ФСБ киллеров.

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