На Донбассе велись активные боевые действия: погибли двое украинских военных

На Донбассе по всей линии столкновения продолжались "интенсивные боевые действия".

Об этом информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

Сообщается, что боевики 33 раза использовали прицельный огонь по позициям украинских военных, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм и пять раз-артиллерию калибра 122-мм.

"Во время боевых действий в минувшие сутки два военнослужащего Объединенных сил погибли, шесть получили ранения и были госпитализированы", - сообщили в ООС.

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На луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении наиболее активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное.

На донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединское.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы", - говорится в сообщении штаба.

По данным разведки, в течение 14 июня, 12 оккупантов были убиты и 10 ранены.

Напомним,