Непогода в Украине обесточила почти 300 населенных пунктов

Из-за ухудшения погодных условий в Украине обесточены почти 300 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что из-за непогоды (град, гроза, порывы ветра) обесточены 295 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Киевская - 173, Винницкая - 72, Житомирская - 31, Черкасская - 19 населенных пунктов.
Также в Голосеевском районе Киева в результате падения дерева была смертельно травмирована женщина.
В Василькове Киевской области, по предварительным данным, повреждены кровли 8 зданий, а в Глевахе Васильковского района в результате падения ветви дерева был травмирован человек.
Напомним, во время дождя с грозами в ночь на 15 июня в Киеве молния ударила в телевизионную вышку.