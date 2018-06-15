Штат Иллинойс объявил 2018 годом памяти жертв Голодомора в Украине

В США губернатор штата Иллинойс провозгласил 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", - говорится в сообщении.
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Напомним, Голодомор 1932-33 годов признан геноцидом украинского народа в 11 штатах США: Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе.
Кроме того, такое решение приняли парламенты Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили.