Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в Ямало-Ненецкий автономном округе Тюменской области РФ, чтобы направиться в Лабытнанги для встречи с украинским режиссером Олегом Сенцовим.

"Прибыли в Салихард. Это город в 22 км от Лабытнанги, где удерживают Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", - сообщила Денисова в Facebook.

Напомним, Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова во время своей поездки в Россию посетит 34 украинских политзаключенных - Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других.

Она намерена посетить, в том числе Крым, где в СИЗО Симферополя содержатся граждане Украины Владимир Балух, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Евгений Панов и Андрей Захтей.