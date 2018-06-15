Стивен Кинг призвал освободить Сенцова

Писатель напомнил, что время уже на исходе

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал российские власти освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня первый день Чемпионата мира ФИФА и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и американскому PEN America с призывом освободить украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Время на исходе, он может умереть за свои взгляды", - написал писатель.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.