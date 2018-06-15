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Видео Денисову не пустили к Сенцову

<span class="label red">Видео</span> Денисову не пустили к Сенцову
Людмила Денисова / Фото: kmu.gov.ua

В России уверяют, что омбудсмен приехала к политзаключенному в колонию незаконно

15.06.18 169
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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова не смогла встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я приехала утром в исправительную колонию №8, где содержится Олег Сенцов. Мы встретились с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа. Именно он отказал мне и сказал, что я ни при каких обстоятельствах не могу встретиться с Олегом Сенцовым. Он ничего мне не сообщил, почему он мне отказывает", - рассказала Денисова.

На ее вопрос о состоянии украинца в колонии ей сказали, что не будут отвечать ни на какие вопросы касательно Сенцова. 

Людмила Денисова также сообщила, что после того, как их попросили покинуть территорию колонии, она позвонила российской коллеге Татьяне Москальковой и рассказала о сложившейся ситуации.

По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, "Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ", передает ТАСС.

"Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует допуска к гражданину России (Олегу Сенцову, имеет паспорт гражданина России и Украины). Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека - Сенцова", - сказала Москалькова.

Напомним, Денисова в понедельник, 15 июня, прибыла в Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области РФ, чтобы направиться в Лабытнанги для встречи с украинским режиссером Олегом Сенцовим.

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