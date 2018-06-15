Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео Волонтеры показали видео успешного уничтожения передовой позиции боевиков
Ситуация на Донбассе

Видео Волонтеры показали видео успешного уничтожения передовой позиции боевиков

<span class="label red">Видео</span> Волонтеры показали видео успешного уничтожения передовой позиции боевиков
Фото: УНИАН

Наши военные подбили две единицы вражеской техники

15.06.18 237
000

Волонтеры из организации "Вернись живым" опубликовали видео уничтожения украинскими военными позиций боевиков на Донбассе. Соответствующее видео размещено на Facebook-странице организации.

"Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, подбиты две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских", - говорится в комментарии к видео.

Волонтеры просят всех неравнодушных помочь с закупкой для наших военных беспилотных аппаратов с тепловизионной головой. Стоимость одной единицы составляет 170 тыс. грн.

Напомним, 14 июня боевики 33 раза использовали прицельный огонь по позициям украинских военных, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм и пять раз-артиллерию калибра 122-мм. Двое наших военных погибли.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
На Донбассе велись активные боевые действия: погибли двое украинских военныхМелитополь в трауре по случаю годовщины крушения Ил-76 на ДонбассеДрон ОБСЕ обнаружил танки боевиков в Луганской области
Топ-10
  1. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 6882
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57012
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4021
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10003
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19758
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 8841
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 15375
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 16449
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 9732
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7025
  1. В Нигерии сын похоронил отца в новом BMW за 88 тысяч долларов 4551 / 7356
  2. Вулкан засыпал Гавайи драгоценными камнями 3478 / 3928
  3. "Самая массовая оргия" не состоялась: участников не хватило 3438 / 5599
  4. Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 3272 / 3433
  5. Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop 3091 / 3420
  6. Эффект беби-бокса. Оправдало ли себя открытие "окон жизни" при роддомах и больницах 3011 / 6361
  7. Елизавета II может сделать исключение для ребенка принца Гарри и Меган Маркл 2257 / 2351
  8. Кубок войны-2018. В чем разница между Милошевичем и Путиным 2081 / 2130
  9. Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі 1812 / 2029
  10. В Киеве ночью гроза ударила в телевышку 1554 / 1780
  1. Кубок войны-2018. В чем разница между Милошевичем и Путиным 26 / 2130
  2. Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 18 / 3433
  3. Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі 14 / 2029
  4. Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop 7 / 3420
  5. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 6 / 6882
  6. По Киеву разрешат ездить со скоростью 80 км/час 5 / 1186
  7. Патриарх Филарет: 12 из 15 православных церквей готовы признать автокефалию УПЦ 5 / 1631
  8. Перші дні війни. Як звільняли Маріуполь 5 / 2521
  9. Юля как Фрося. Откуда взяться новому курсу не сильно новых фигур 4 / 820
  10. Утвержден перечень учебных программ для внешкольных заведений 3 / 237
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.