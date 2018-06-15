Наши военные подбили две единицы вражеской техники

Волонтеры из организации "Вернись живым" опубликовали видео уничтожения украинскими военными позиций боевиков на Донбассе. Соответствующее видео размещено на Facebook-странице организации.

"Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, подбиты две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских", - говорится в комментарии к видео.

Волонтеры просят всех неравнодушных помочь с закупкой для наших военных беспилотных аппаратов с тепловизионной головой. Стоимость одной единицы составляет 170 тыс. грн.

Напомним, 14 июня боевики 33 раза использовали прицельный огонь по позициям украинских военных, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм и пять раз-артиллерию калибра 122-мм. Двое наших военных погибли.