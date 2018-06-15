Выкатившийся со взлетной полосы самолет в Жулянах могут разобрать или разрезать

Самолет компании Bravo Airways из Анталии, который вчера совершил неудачную посадку в аэропорту "Киев" все еще находится на аэродроме, его обследуют специалисты. Об этом сообщила Фокусу руководитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко.
"Самолет находится на аэродроме аэропорта. Будут принимать решение, что с ним делать или буксировать или разбирать или резать, в зависимости от повреждений. Сейчас на нем никто не будет летать", - сказала она.
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Галина Богданенко отметила, что может быть несколько причин аварии: погодные условия, ошибка экипажа, техническая неисправность. Сейчас чёрные ящики с борта переданы в Госавиаслужбу.
"Расшифровка будет и там будет точно без всяких инсинуаций поставлен диагноз и дана оценка и сведения опубликованы. Как правило, это происходит не так быстро. 1-3 месяца длится расследование инцидента", - отметила руководитель пресс-службы.
Галина Богданенко подчеркнула, что пассажиры не пострадали в результате аварийной посадки.
Напомним, вечером 14 июня самолет авиакомпании Bravo Airways во время посадки в аэропорту Жуляны в выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, заблокировав на несколько часов работу аэропорта.
Автор: Оля Прядко