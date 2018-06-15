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Главная » Страна » Переговоры по визитам к политзаключенным в РФ зашли в тупик, - Денисова
Освобождение заложников Кремля

Переговоры по визитам к политзаключенным в РФ зашли в тупик, - Денисова

Переговоры по визитам к политзаключенным в РФ зашли в тупик, - Денисова
Людмила Денисова / Фото: Народный фронт

Российская сторона отказалась пустить омбудсмена к Олегу Сенцову

15.06.18 32
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Руководство колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, категорически отказало в его посещении омбудсменом Людмилой Денисовой. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кроме того, обмбудсмену отказались предоставить информацию о состоянии здоровья режиссера.

Денисова отметила, что в связи с такими действиями российской стороны переговоры о дальнейших визитках к политзаключенным зашли в тупик.

"Переговоры по моим визитах к украинским политзаключенным на территории РФ зашли в глухой угол", - подчеркнула она.

Она пояснила, что для украинской стороны в приоритете было посещение Олега Сенцова, который уже голодает 33 дня, но в России категорически отказали во встречи с ним.

"В списках визитов, которые мы предварительно согласовали с Омбудсменом РФ Татьяной Москалькова, есть граждане и Украины, и РФ. Я предложила Татьяне Москалькова осуществить визиты ко всем гражданам РФ, находящимся в местах лишения свободы на территории Украины. Чтобы нам, вместо того, предоставили возможность посетить всех граждан Украины, находящихся на территории РФ и аннексированного Крыму", - рассказала Денисова.

Омбудсмен РФ, со своей стороны, предложила осуществить первый визит в города Омска в субботу, 16 июня. Там содержится украинец Дмитрий Штыбликов.

"Согласно консульской конвенции, мы и так имеем право посетить Дмитрия Штыбликова, так как он является гражданином Украины. Мы его посетим и без шоу вокруг этого процесса. Но у нас есть еще Олег Сенцов, жизнь которого находится под угрозой. Если Россия заявляет, что у них в приоритете визит в Вышинского, то у нас в приоритете визит к Олегу Сенцова. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но все происходит по-другому", - подытожила Людмила Денисова. 

Напомним, Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова не смогла встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, "Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

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