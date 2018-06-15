Все врачи к 2024 году должны получить лицензию, - Супрун

И обновлять ее каждые три года

Министерство здравоохранения Украины представило систему профессионального лицензирования врачей.

До 2024 все врачи в Украине получат профессиональные лицензии.

Об этом на брифинге сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Для того, чтоб получить лицензию, врач должен сдать экзамен, который будет принимать специальная комиссия при Минздраве.

"Каждые 2-3 года врач будет обновлять свою лицензию. Если есть жалобы, то лицензию можно приостановить. Каждый врач должен иметь действующую лицензию, чтобы работать на своем месте. Лицензия является признанием профессии врача", - сообщила Супрун.

Начнут принимать такие экзамены в 2020 году.

Ожидается, что к 2024 году все врачи получат лицензию. Но, для этого необходимо принять соответствующий закон.

Напомним, около 4,5 млн украинцев подписали декларации с терапевтами, педиатрами и семейными врачами в рамках национальной кампании "Врач для каждой семьи".