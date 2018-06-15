Суд по Насирову взял перерыв на два месяца

На сегодняшнем заседании прокурор не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта

В пятницу, 15 июня, в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание по делу экс-главы ГФС Украины Романа Насирова. Следующее заседание состоится 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

При этом на сегодняшнем заседании прокурор не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта из-за долгого рассмотрения ходатайства о продлении процессуальных обязанностей Насирову. По этому вопросу защита экс-главы ГФС выступала полтора час. В конце концов, суд продлил Насирову обязательства.

Также суд отклонил ходатайство защиты о выезде обвиняемого за границу для лечения.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. На сегодня зачитано 245 страниц обвинительного акта.