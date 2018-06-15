В результате боев в Донбассе с начала года погибли 29 гражданских лиц, - ОБСЕ

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) с начала 2018 года года погибли 29 гражданских.
Об этом заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Twitter.
"В условиях применения артиллерии и минометов; сближения сил и формирований, наличия мин и закладывания новых, на прошлой неделе СMM подтвердила данные о еще 9 раненых гражданских лицах; общее число жертв в этом году составляет 29 погибших и 109 раненых", - сообщил он.
Кроме того, Хуг отметил, что мир на Донбассе возможен лишь в условиях режима прекращения огня и безопасности.
Напомним, 15 июня на Донбассе по всей линии столкновения продолжались "интенсивные боевые действия".
Во время боевых действий в минувшие сутки два военнослужащего Объединенных сил погибли, шесть получили ранения и были госпитализированы