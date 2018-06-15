Украина отключила воду "ЛНР"

В ночь на 15 июня Украина прекратила подачу воды на территорию "ЛНР", сообщает РИА Новости.
"Пятнадцатого июня около 4.00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП Попаснянский районный водоканал было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды - обесточивание насосных станций", - сообщили в Луганске.
Обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, который повредил магистральный водовод Д-900.
Из-за повреждения водовода будет ограничена поставка воды в Луганске до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей.
Напомним, шпиона "ЛНР" приговорили в Лисичанске к восьми годам тюрьмы.