Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 15 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 15 июня
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
- Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 6995
- Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57043
- Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4051
- Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10019
- Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19817
- Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 8942
- Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 15415
- Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 16510
- Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 9765
- Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7065
- В Нигерии сын похоронил отца в новом BMW за 88 тысяч долларов 4570 / 7387
- Вулкан засыпал Гавайи драгоценными камнями 3526 / 3963
- "Самая массовая оргия" не состоялась: участников не хватило 3518 / 5686
- Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 3343 / 3539
- Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop 3096 / 3427
- Эффект беби-бокса. Оправдало ли себя открытие "окон жизни" при роддомах и больницах 3056 / 6413
- Елизавета II может сделать исключение для ребенка принца Гарри и Меган Маркл 2305 / 2423
- Кубок войны-2018. В чем разница между Милошевичем и Путиным 2155 / 2214
- Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі 1828 / 2044
- В Киеве ночью гроза ударила в телевышку 1626 / 1837
- Кубок войны-2018. В чем разница между Милошевичем и Путиным 30 / 2214
- Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 19 / 3539
- Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі 14 / 2044
- Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop 7 / 3427
- Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 6 / 6995
- По Киеву разрешат ездить со скоростью 80 км/час 5 / 1194
- Юля как Фрося. Откуда взяться новому курсу не сильно новых фигур 5 / 850
- Патриарх Филарет: 12 из 15 православных церквей готовы признать автокефалию УПЦ 5 / 1643
- Перші дні війни. Як звільняли Маріуполь 5 / 2577
- Утвержден перечень учебных программ для внешкольных заведений 3 / 237
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.