Черноморский флот РФ приведен в состояние повышенной боеготовности, - СМИ

Черноморский флот РФ был приведен в повышенную боевую готовность из-за старта Чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что решение было принято для повышения безопасности на период проведения чемпионата.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черном море потопили танкер
В частности, российские власти заявляют, что Украина наращивает военное присутствие в регионе и может готовить провокации.
"Из-за чемпионата мира и ожидания возможных провокаций Украины у побережья Крыма командование приняло решение повысить уровень боеготовности флота", - заявил один из источников.
Министерство обороны РФ информацию о боевой готовности сил ВМФ в Черном море не подтверждает.
Напомним, 13 июня в Западном военном округе (ЗВО) России, который находится у границ Украины, Беларуси, Латвии, Эстонии и Финляндии, начались военные учения.