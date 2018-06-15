Первым замом Смолия стала Рожкова

Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании в пятницу, 15 июня, утвердил Екатерину Рожкову в должности первого заместителя главы Нацбанка Якова Смолия. Об этом сообщил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
"Совет Национального банка Украины по представлению главы Национального банка Украины Якова Смолия, руководствуясь ст. 9 Закона Украины "О Национальном банке Украины" утвердила на внеочередном заседании Совета первым заместителем главы НБУ Екатерину Рожкову и заместителем главы Сергея Холода", - сообщил Данилишин.
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Напомним, 15 марта Верховная Рада поддержала кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины.