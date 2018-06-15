Беспилотник Геологической службы США заснял изменения, которые произошли в кратере Халемаумау гавайского вулкана Килауэа, после начала его извержения. Соответствующие видео опубликовано на Facebook-странице ведомства.

Часть стен кратера обрушилась в сторону центра. Теперь самая глубокая часть Халемаумау ниже на 300 метров поверхности кратера.

"Плоская поверхность - это прежнее дно кратера Халемаумау, которое за последние пару недель уменьшилось не менее чем на 100 м", - говорится в сообщении службы,

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С помощью беспилотников ученые собирают информацию о том, что происходит в центре вулкана.

Напомним, лава из вулкана гавайского вулкана Килауэа всего за несколько часов испарила воду из Зеленого озера – крупнейшего пресноводного озера на Большом острове Гавайев.