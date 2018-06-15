На время Марша равенства в центре Киева закроют три станции метро

С 6 утра закроют "Театральную", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта"

В воскресенье, 17 июня, в центре Киева ограничат вход и выход на трех станциях метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

В связи с проведением Марша равенства с 6 часов утра будут закрыты станции "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Напомним, киевский метрополитен в ближайшие выходные, 16 и 17 июня, будет работать на час дольше.