Хозяином взорвавшегося авто в Киеве оказался участник АТО

Владельцем автомобиля, от взрыва которого недавно пострадали четверо детей, является участник АТО.



Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.



По его словам, причиной взрыва могла стать граната РГД-5, фрагменты которой изъяты с места происшествия.



"Уже установлено, что коробка была внутри автомобиля, дети ее достали, и взрыв произошел, когда одна из девочек ее открыла. Хозяин авто находится в райуправлении, с ним работают. Он объясняет, откуда могло это взяться. Предварительно, с места происшествия изъяты фрагменты гранаты РГД-5, но окончательно скажет, что это, взрывотехническая экспертиза", - сказал Крищенко.

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Крищенко подтвердил, что владелец автомобиля является участником АТО.



"Да, он офицер запаса, и он принимал участие в Антитеррористической операции и является участником боевых действий. Он участвовал в подразделениях Вооруженных Сил", - отметил Крищенко.



В то же время он опроверг сообщения о том, что этот человек сбежал из Киева после трагического события с детьми.



"Он уехал в Ровенскую область за несколько дней до события", - отметил начальник столичной полиции.



Что касается версий, Крищенко отметил, что полиция не исключает, что кто-то заложил взрывчатку. Также не исключается вероятность террористического акта, поэтому полиция сотрудничает с СБУ.

Отметим, 14 июня в Святошинском районе столицы в результате взрыва пострадали четверо детей.