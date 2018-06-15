В Ровенской области копатели янтаря забросали камнями полицейских

В пятницу, 15 января, в результате столкновений копателей янтаря с полицейским пострадали восемь правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В 11:45 вблизи села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автодорогу "Киев-Ковель-Ягодин", - говоритс в сообщении.

Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе схватки телесные повреждения получили восемь полицейских.

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Через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств восстановлено.

Напомним, на границе с Польшей задержали женщину, которая пыталась вывезти из страны 45 кг янтаря, спрятанного под обшивкой салона автомобиля, в багажнике и даже в топливном баке.