СБУ опубликовала задокументированный разговор подозреваемых в организации планировавшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Речь идет о разговоре Бориса Германа и Вячеслава Пивоварника, которых правоохранители подозревают в организации попытки убить Бабченко и совершить другие теракты в Украине. В частности, Пивоварник назван куратором Германа в России.

Брифинг заместителя начальника главного следственного управления СБУ Богдана Тиводара транслировал телеканал Прямой.

Пивоварнику сообщили о подозрении в деле об организации и подготовке теракта 8 июня.

Согласно обнародованной информации, подозреваемый в организации покушения на журналиста Борис Герман по приказу Пивоварника перевез в Украину из России трех украинских граждан, которые перед этим прошли инструктаж и обучение для проведения терактов в Ростове-на-Дону.

Во время брифинга журналистам продемонстрировали фрагмент переписки Германа с еще одним участником дела о подготовке покушения на Бабченко.

Герман говорит, что уже есть киллер, однако проблема в реализации преступного замысла состоит в образе жизни журналиста, который редко выходит из дома. Собеседник Германа предложил сделать это у него дома.

В СБУ заявляют, что Герман и его собеседник обсуждали пути получения оружия из зоны спецоперации на Донбассе.

В фрагменте переписки Германа с Пивоварником стороны якобы обсуждали организацию перелета украинцев, которых тренировали в Ростове, в Украину. Они должны были вылететь из Ростова-на-Дону, прилететь в Москву, затем в Стамбул, а оттуда - в Киев. В СБУ утверждают, что Пивоварник из РФ оплатил эти поездки.

Напомним, служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко и подготовке серии терактов в Украине.