Коммуникационный холдинг Atlantic Group с целью стать еще ближе к клиентам и иметь возможность более гибко и эффективно предоставлять им услуги на протяжении последнего года провел ряд изменения не только организационной структуры. Позади огромный объем аналитической и управленческой работы, впереди — еще ряд важных завершающих штрихов. О том, какой путь должен пройти бизнес в стремлении стать лучше, мы поговорили с одним из лидеров процесса трансформации холдинга — операционным директором Atlantic Group Еленой ГУК.

Елена, на своей должности вы не только в центре всех изменений, а фактически возглавляете их. Насколько близким является для вас все то, через что должен пройти холдинг в своем стремлении стать лучше и эффективнее?

Atlantic Group — родной для меня холдинг. Я здесь, без преувеличений, со студенческих лет. Были перерывы, когда я уходила на коммуникационный рынок получать новый опыт, но в целом — нет ни одной другой компании, которая значила бы для меня так много.

Потребность в изменениях возникла давно и с каждым годом ощущалась все сильнее. И мы подошли к вопросу системно: взяли за основу лучший зарубежный опыт, в частности — пример наших сетевых коллег WAU (We are Unlimited, DDB Worldwide) из Чикаго, и воплотили его лучшие черты в Украине, адаптировав под условия нашего рынка. Мы изменили вертикальную систему управления на более гибкую горизонтально-матричную. И уже сейчас ощущается, насколько эффективнее, синергичнее и ярче мы смогли стать благодаря всем переменам.

Все происходящее мне не просто близко — процесс пройден изнутри от начала до сегодняшнего дня, и я рада, что смогла внести свой вклад в изменение компании к лучшему.

Как решение о глобальной трансформации восприняли коллеги по холдингу? Поддержали ли они вас?

Большинству людей нравится, когда ничего не меняется и ничего не происходит, пусть даже годами. Так что поддержали не все [улыбается]. Энди Бейн в своем интервью упомянул о сложностях, с которыми пришлось столкнуться. Те, кто понимал необходимость перемен и хотел развиваться вместе с компанией, с любопытством отнеслись к трансформации, в то время как другие не хотели становиться частью изменений. Все люди разные, пришлось, как в обычной жизни, балансировать между многими интересами, характерами и желаниями.

С чего вы начали в первую очередь?

Со всего одновременно С общения с сотрудниками, проведения аудитов всех внутренних бизнес-процессов, глубинной аналитики, кадровых изменений. Одним из ключевых операционных решений стало объединение кросс-экспертизных групп по принципу их наиболее эффективного взаимодействия для решения клиентских задач. Так были сформированы дивизионы: Креативные, Медиа, Маркетинговые сервисы, PR и GR. Отдельного диджитал-направления сознательно не выделяли — оно неразрывно связано и присутствует в экспертизе каждого из дивизионов, сегодня это норма.

Какие еще изменения произошли в связи с трансформацией?

Мы автоматизировали взаимодействия внутри холдинга, что повысило эффективность всех внутренних процессов и сделало интегрированные команды более мобильными. Также перезапустили корпоративный университет TALENTari, который призван помогать людям развиваться профессионально в том направлении, которое принесет пользу и сотруднику, и компании в целом, и клиентам. Эффективные люди — наша главная ценность, и очень важно предоставлять им доступ к самым современным знаниям и подходам. Кроме того, через платформу TALENTari мы планируем начать делиться с другими своими знаниями и экспертизой. В первую очередь новыми преимуществами смогут воспользоваться клиенты, в перспективе — и рынок.

Как внутренние изменения отразятся на работе с клиентами?

Для рынка мы остаемся все той же коммуникационной группой эффективных интегрированных решений AGAMA Communications с сильными брендами и командами. Мы общаемся с огромным количеством компаний на украинском рынке; видим статистику и характер запросов, которые получаем, и понимаем, что рынок сильно меняется. Сейчас клиентам особенно важно наше глубокое вовлечение в работу, многосторонняя экспертиза и комплексный результат. В этом направлении и работаем.

В этом году мы создаем сильный отдел Стратегии и Развития бизнеса как единую точку входа всех клиентских задач. Этот отдел-хаб довольно гибкий по структуре, может максимально интегрироваться со всеми бизнес-юнитами холдинга и вовлекать каждый в работу над конкретными задачами по мере необходимости.

В чем главные отличия этой структуры от предыдущего механизма работы с развитием бизнеса?

Традиционно функция отдела развития бизнеса — поиск новых клиентов, продажи, часто — стандартная презентация credentials. В нашей же новой структуре отдел развития бизнеса — самый важный мозговой центр группы AGAMA Communications. Он наращивает сильную аналитическую и стратегическую экспертизу, чтобы максимально эффективно взаимодействовать с задачами клиентов и находить наиболее эффективные решения. Запросы клиентов могут быть абсолютно разными: запуск продукта/бренда на рынок или ребрендинг, запуск инновационных продуктов, стартапы и инвестиционных проекты, создание или изменение бизнес-модели, поиск источника для роста бизнеса и работа с конкурентами — мы можем помочь со всеми этими и другими задачами. Но при этом мы можем работать и с тактическими задачами, используя все возможности коммуникационной группы. Разнообразие сильных экспертиз в рамках дивизионов позволяет успешно отвечать на любые вызовы. Наше главное преимущество — способность создавать интегрированные решения под ключ под каждую отдельную задачу.

AGAMA — большая группа, но каждый клиент для нас индивидуален. Мы готовы каждый случай "рассматривать под микроскопом", но важно, чтобы клиенты открыто говорили с нами о своих потребностях.

Сейчас мы держим руку на пульсе событий рынка, подбираем индивидуальные решения для клиентов и создаем серию стратегических продуктов, которые помогут находить правильные подходы в процессе совместной работы на любом ее этапе.

Можно ли сказать, что трансформация в Atlantic Group завершена?

Мы планировали завершить процесс трансформации в мае этого года, но уже осознали, что это процесс с открытой датой. Изменения нельзя просто выполнить, поставить себе галочку и успокоиться. Главная цель — быть максимально эффективными, мобильными, отвечать требованиям рынка. А они меняются со временем, потому и трансформация — постоянный процесс.

Следующим этапом будет ряд интеграционных решений. В частности, с сегодняшнего дня начинает работать усиленная объединенная команда Provid DDB, укрепляя и фокусируя общую сетевую и диджитальную экспертизу в составе Креативных сервисов холдинга. Возглавила обновленный юнит Юлия Голота. Дивизион Креативных сервисов в целом остается под эффективным управлением Ольги Бузуновой.

Мы планируем представить рынку новый креативный продукт, разработкой которого занимается Кирилл Чичкан. Кирилл был его инициатором, и мы верим и готовы поддержать реализацию. Это своеобразный коммуникационный стартап: первые несколько месяцев работы покажут, насколько такой формат отвечает потребностям украинского рынка, насколько он жизнеспособен в его условиях.

Что дальше? Инновационные решения и трансформация не только нашей компании, но и всего коммуникационного рынка Украины, который развивается вместе со всей страной, становясь более открытым, разнообразным — это естественный путь развития прогрессивных стран. Впереди — новые сервисы и продукты, новые клиенты и рынки. Для нас очень важно, чтобы Atlantic Group продолжали воспринимать как игрока, который вот уже 25 лет развивает украинский коммуникационный рынок и продолжит это делать и дальше; чтобы и молодежь, и опытные специалисты видели в AGL своего лучшего работодателя. Мы же со своей стороны будем отбирать только самых сильных и активных людей, готовых брать на себя инициативу, мыслить инновационно и развиваться вместе с нами. Обновленная команда компании состоит из единомышленников, которые разбираются в новых технологиях, понимают возможности рынка, разделяют общие принципы западного менеджмента и поддерживают европейские ценности: ответственность, открытость, взаимное уважение, неприятие работы "для галочки". Для нас важно, чтобы все сотрудники ориентировались на результат: только так мы сможем быть более эффективными и инновационными в решении задач клиентов. И только так будем не просто меняться вместе с бизнесом, но стоять во главе всех изменений на рынке.