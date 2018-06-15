В Бердичеве Житомирской области ливневая система не справилась с сильным дождем. Город затопило, на некоторых улицах уровень воды достигал метра.
Сильный дождь шел почти весь день 14 июля. Пользователь Youtube Вячеслав Миронюк собрал видео очевидцев подтопления. На видео заметно, как обычные лужи со временем превращаются в настоящие реки.
Вода начала отступать только утром 15 июля.
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Напомним, во время дождя с грозами в ночь на 15 июня в Киеве молния ударила в телевизионную вышку.