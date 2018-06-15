Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео Бердичев затопило, по улицам плавают люди и машины

Видео Бердичев затопило, по улицам плавают люди и машины

<span class="label red">Видео</span> Бердичев затопило, по улицам плавают люди и машины
Фото: ТСН

Ливень превратил улицы города в реки

15.06.18 144
000

В Бердичеве Житомирской области ливневая система не справилась с сильным дождем. Город затопило, на некоторых улицах уровень воды достигал метра. 

Сильный дождь шел почти весь день 14 июля. Пользователь Youtube Вячеслав Миронюк собрал видео очевидцев подтопления. На видео заметно, как обычные лужи со временем превращаются в настоящие реки. 

Вода начала отступать только утром 15 июля. 

Напомним, во время дождя с грозами в ночь на 15 июня в Киеве молния ударила в телевизионную вышку. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве ночью гроза ударила в телевышкуНа Закарпатье град повредил кровли сотен домов и машиныПотепление в субботу будет недолгим, возможен дождь, - синоптик
Топ-10
  1. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 7076
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57057
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4087
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10037
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19855
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 9026
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 15453
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 16548
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 9813
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7093
  1. В Нигерии сын похоронил отца в новом BMW за 88 тысяч долларов 4602 / 7409
  2. "Самая массовая оргия" не состоялась: участников не хватило 3664 / 5851
  3. Вулкан засыпал Гавайи драгоценными камнями 3564 / 4006
  4. Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 3471 / 3653
  5. Эффект беби-бокса. Оправдало ли себя открытие "окон жизни" при роддомах и больницах 3123 / 6463
  6. Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop 3102 / 3432
  7. Елизавета II может сделать исключение для ребенка принца Гарри и Меган Маркл 2393 / 2515
  8. Кубок войны-2018. В чем разница между Милошевичем и Путиным 2256 / 2302
  9. В Черном море потопили танкер 2175 / 2566
  10. Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі 1838 / 2056
  1. Кубок войны-2018. В чем разница между Милошевичем и Путиным 30 / 2302
  2. Да будет танк. Когда в Украине появится вооружение будущего 19 / 3653
  3. Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі 14 / 2056
  4. Из Одессы в Киев за 30 минут: в Мининфраструктуры договорились с Hyperloop 7 / 3432
  5. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 6 / 7076
  6. По Киеву разрешат ездить со скоростью 80 км/час 5 / 1198
  7. Юля как Фрося. Откуда взяться новому курсу не сильно новых фигур 5 / 886
  8. Патриарх Филарет: 12 из 15 православных церквей готовы признать автокефалию УПЦ 5 / 1663
  9. Перші дні війни. Як звільняли Маріуполь 5 / 2645
  10. Утвержден перечень учебных программ для внешкольных заведений 3 / 237
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.