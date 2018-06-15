Китайцы хотят строить в Украине платные дороги

Китайские компании готовы в ближайшие год-два вкладывать средства в строительство в Украине платных дорог, появление которых теперь разрешает закон.

Об этом в эфире "Радио Новое Время" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Сегодня".

"Китай серьезно наконец-то расценивает Украину как место для строительства платных автобанов, и они готовы сюда вкладывать средства", - заявил глава транспортного ведомства.

По словам Омеляна, во время его недавнего визита в Китай были достигнуты договоренности с несколькими компаниями.

"Мы договорились с несколькими компаниями, что они сейчас проведут оценку и, думаю, что уже в следующем году мы сможем уже более-менее предметно говорить о том, что эти автобаны могут начать строиться", - рассказал он.

В первую очередь, это будет составляющая проекта Go Highway, который соединит порты Балтики с портами Черного моря, а также автобаны, ведущие к морскими портами, уточнил министр.

Платные дороги в Украине будут строиться за средства инвесторов. "Мы сегодня уже полностью готовы к концессионным дорогам, чего ранее никогда не было в Украине", - отметил Омелян.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что строительство пилотных концессионных дорог, использование которых предполагает плату за проезд, начнется в 2019 году.