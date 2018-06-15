Крымский "суд" продлил арест Балуху

В МИД требуют допустить к Балуху украинских или международных врачей

Так называемый суд в аннексированном Крыму продлил срок ареста украинцу Владимиру Балуху. Он в критическом состоянии, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в пятницу, 15 июня.



"Есть ли предел российскому цинизму? Политзаключенный В.Балух в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продолжает его арест", – написала она в Twitter.

Чи є межа російському цинізму? Політв'язень В.Балух в критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 июня 2018 г.

Беца подчеркнула, что в МИД требуют допустить к Балуху украинских или международных врачей.



"Требуем допустить к политзаключенному В.Балуху украинских или международных врачей. Требуем от РФ его немедленного освобождения", – добавила она.

По информации Крым.Реалии, подконтрольный России Раздольненский суд продлил арест Балуху до 14 августа.



Решение огласила судья Татьяна Пыркало. Дата следующего судебного заседания – 22 июня в 15:00.



Ранее сообщалось, что во время заседания Владимиру Балуху стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, а в заседании сделали перерыв. Медики заявили, что у него ситуационное расстройство.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.