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Киевтеплоэнерго через суд требует "вернуть людям горячую воду"

Киевтеплоэнерго через суд требует "вернуть людям горячую воду"
НАК Нафтогаз Украины / Фото: КоммерсантЪ

В КГГА заявляют, что у Нафтогаза нет права отказать КП в заключении договора на поставку газа

15.06.18 13
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Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало в Хозяйственный суд г. Киева иск к Нафтогазу с требованием признать заключенными договоры о поставках газа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, Кабмин своим постановлением возложил на Нафтогаз спецобязательство о поставках природного газа. Действующее законодательство Украины, включая это постановление, не предусматривает права Нафтогаза отказать КП «Киевтеплоэнерго» в заключении договоров.

"Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодняшний день еще окончательно не определена сумма долга Киевэнерго перед НАК «Нафтогаз», часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна", - сказал Пантелеев.

По его словам, неуступчивость Нафтогаза в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведет отсутствие газоснабжения, может превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.

Напомним, Нафтогаз грозится отключить газ 129 населенным пунктам. Это произойдет, если госрегуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для потребителей плату за использование сетей Нафтогаза и его предприятий.

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