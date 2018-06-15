На Певческом поле в Киеве в пятницу, 15 июня, открылась летняя выставка цветов "Мир великанов".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Огромные инсталляции создали из 200 тысяч цветов.
Фото: liga.net
Посетители выставки смогут почувствовать себя гостями в доме великанов, поскольку в экспозиции выставлены предметы быта человека-великана.
Фото: liga.net
Насладиться цветочными композициями на территории Печерского ландшафтного парка можно будет ежедневно с 9:00 до 21:00 до 15 июля.
Отметим, ранее Киев украсили цветочными панно.